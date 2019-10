Celestini fliegt als Erster – Jacobacci wird Nachfolger

Am vergangenen Wochenende verlor Lugano nun mit 1:3 gegen die Überraschungsmannschaft St. Gallen. Es war dies die sechste Saisonniederlage und die eine zu viel. Der ehrgeizige Präsident Angelo Renzetti zieht die Reissleine.

???? Comunicato stampa: cambio della guida tecnica della prima squadra.#fcluganoI dettagli: https://t.co/0Khsq3qLqX — FC Lugano (@FCLugano1908) October 28, 2019

Noch vor wenigen Tagen zeigte er sich in einem Interview mit der Sonntagszeitung zufrieden mit Celestini als Trainer. «Ich bot ihn hier in die Villa Sassa auf, und wir gingen beim Essen jeden einzelnen Spieler durch. Ich sagte meine Meinung, wollte seine Meinung hören. Wissen Sie was? Wir waren uns fast zu hundert Prozent einig.» Weiter sagte er, dass Celestini ein Trainer sei, der auf die Spieler eingeht, was heute notwendig sei.

Nun ist auch der 14. Trainer in der Ära Renzettis Geschichte. Celestinis Nachfolge ist bereits geklärt. Jacobacci kommt von der AC Bellinzona. In der Super League ist der 56-jährige Berner kein unbeschriebenes Blatt. Zuletzt arbeitete er in der höchsten Schweizer Liga unter Christian Constantin (bis September 2018). Mit einem Präsidenten mit wenig Geduld dürfte er sich also auskennen.