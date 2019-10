Blendende Gesundheit

Haben Menschen, die elektrisch putzen, weniger Karies?



Nicht unbedingt. «Es gibt Patienten, die jahrzehntelang mit einer Handzahnbürste putzen und keine Karies haben», sagt der Zahnmediziner Florian Wegehaupt. «Und dann gibt es die, die elektrisch reinigen und trotzdem Löcher kriegen.» Dennoch ist es in der Wissenschaft unbestritten, dass die Reinigung mit einer elektrischen Zahnbürste etwas besser und schneller gelingt.

Brauchen schon Kinder Fluorid in der Zahnpasta?



In der Schweiz empfehlen Zahnärzte, ab dem ersten Zahn mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta zu putzen. Zurzeit wird unter Experten sogar darüber diskutiert, ob man den Fluoridgehalt in Zahnpasten für Kinder unter sechs Jahren erhöhen soll. Denn es hat sich in Studien gezeigt, dass niedrige Fluoridkonzentrationen in Zahnpasten weniger wirksam sind. Doch Fluorid ist nicht frei von Nebenwirkungen: Zu hohe Mengen an Fluorid können zu weissen Flecken an den Zähnen führen. Florian Wegehaupt findet den Fluoridgehalt in den gängigen Kinderzahnpasten hoch genug. «In der Schweiz haben wenig Kinder viel Karies und viele Kinder haben keine Karies», sagt er. «Ich bezweifle deshalb, dass die breite Masse einen höheren Fluoridgehalt in Zahnpasten braucht.»

Hilft Dentalhygiene, um Karies zu verhindern?



Indirekt. In der Dentalhygiene wird Zahnstein, also ein mineralisierter Zahnbelag, entfernt. An seinen Rändern können Bakterien gut wachsen, weil die Oberfläche dort rau ist. Damit steigt das Risiko für Zahnfleischentzündungen. «Es ist deshalb sinnvoll, Zahnstein regelmässig entfernen zu lassen», sagt Florian Wegehaupt. In der Dentalhygiene werden die Zähne zudem auf Kariesbefall kontrolliert, sodass frühzeitig gehandelt werden kann (siehe Frage 13). Wie häufig eine Dentalhygiene angezeigt ist, hängt vom Zustand des Gebisses ab. «Manche kommen dreimal im Jahr, andere einmal.»

Sind manche Menschen anfälliger für Karies?



Es gibt teils vererbbare Faktoren, die das Risiko erhöhen, etwa Fehlstellungen der Zähne, die das Putzen erschweren, geringer Speichelfluss oder weicher Zahnschmelz. «In den meisten Fällen liegt es an der Mundhygiene, ob man Karies bekommt», sagt Florian Wegehaupt.