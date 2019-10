Bewohner überraschen Einbrecher und halten ihn fest

Am frühen Sonntagmorgen verhaftete die Stadtpolizei Zürich einen Einbrecher im Kreis 4. Kurz vor 2 Uhr verschaffte sich der 22-Jährige Zugang über ein Fenster in eine Wohnung an der Brauerstrasse. Durch den verursachten Lärm wurden die Bewohner geweckt. Sie überraschten den ungebetenen Gast und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Stadtpolizei zurück.