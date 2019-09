Aus Liebe zum mittelalterlichen Trunk

Wer sagt schon, der Mensch könne nicht in der Zeit reisen? Jeden Tag, wenn er seine Met-Siederei an der Kasernenstrasse in Thun betritt, fühlt sich Sascha Stoller ins Mittelalter zurückversetzt. Im Eingang eines alten Kellerraumes präsentieren sich etliche Sammlerstücke aus jener Zeit. In einer Vitrine stehen Tonbecher, an der Wand über einem Tresen hängt ein Fuchsfell, und in der Ecke steht ein mittelalterlicher Speer.