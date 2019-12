Die Schweizer, die im KZ sassen

Mathilde Parisey, geborene Gerber aus Röthenbach im Emmental, gehörte zu den Mutigen, die in der Résistance in Frankreich kämpften. Sie rettete zahlreichen Juden das Leben. Durch ihre Heirat mit einem Franzosen verlor die Auslandschweizerin jedoch das Bürgerrecht und genoss keinen Schutz mehr durch die eidgenössischen Vertretungen in Frankreich.