Alter Hund, was nun?

Es war einer jener Momente, in denen ich nicht einfach bloss glücklich bin, einen Hund in meinem Leben zu haben, sondern erleichtert, dass es exakt dieser Hund ist. Unser amerikanischer Gast hatte sein wild zappelndes Baby auf dem Boden abgesetzt; und auf einmal krabbelte die Kleine zum Wauwau, klammerte sich an dessen Hals, zog sich hoch, patschte dem Tier ins Gesicht und krähte begeistert: «Puppy!»