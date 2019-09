Gefangen im driftenden Eis

Die Arktis ist für das Wetter und das Klima der Nordhalbkugel eine Schlüsselregion. Mit der Expedition Mosaic soll das Wissen über die physikalischen Prozesse an den Schnittstellen Meer, Eis und Atmosphäre besser verstanden werden. Mithilfe neuer Daten erhoffen sich die Wissenschaftler den Einfluss auf den Klimawandel besser zu verstehen und genauer voraussagen zu können.

Seit 2007 verliert die Arktis dramatisch an Meereis. Die Erwärmung im hohen Norden hat Konsequenzen auf das Zirkulationsmuster der Atmosphäre und damit auf die Wetterentwicklung in Europa, Nordamerika und Asien. Die Luftströme, der Jetstream, werden zum Beispiel durch die schnelle arktische Erwärmung verlangsamt und damit leichter abgelenkt.

Die Konsequenz: Mehr warme Luft wird in den Norden befördert, kalte in den Süden. Durch die Verlangsamung des Jetstreams können im Sommer gewisse Wetterlagen länger anhalten. Mit der Expedition will man solche und andere Prozesse im Detail studieren.