Der Europameister Niederlande (2:0 gegen Italien) und Schweden (2:1 gegen Olympiasieger Deutschland) erkämpfen sich an der Frauen-WM in Frankreich die Halbfinal-Tickets. Die Niederlande und Schweden treffen am Mittwoch in Lyon aufeinander. Schon 24 Stunden vorher werden England und die USA den ersten Finalisten ermitteln.