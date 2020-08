Saisonstart des FC Langenthal – Neue Unterlage, gemischte Gefühle beim Coach Langenthal wird wohl Ende September sein erstes Spiel auf dem Rankmatte-Kunstrasen bestreiten. Der Saisonstart kann am Sonntag wie geplant erfolgen. Reto Pfister

Langenthals Trainer Willy Neuenschwander (links) und Präsident Guido Bardelli vor dem Spielfeld auf der Rankmatte, das derzeit noch einem Teerplatz gleicht. Foto: Raphael Moser

Das Coronavirus hat auch den FC Langenthal beschäftigt. Beim letzten Testspielgegner Münsingen wurden mehrere Personen positiv getestet, das Training des FCL vom Dienstag vorsorglich abgesagt. Es stellte sich heraus, dass keine infizierten Akteure gegen die Oberaargauer eingesetzt worden waren. Am Mittwoch nahm Trainer Willy Neuenschwander die Vorbereitung mit seinem Team wieder auf, die 1.-Liga-Saison 2020/21 beginnt Langenthal am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Zug.