Hilfe für Bedürftige – Neue Präsidentin für Familienschutz Der Verein für Familienschutz Region Thun wird neu von der Thunerin Susanna Peter geführt.

Thun aus der Vogelperspektive mit Blick in die Region. Der Familienschutz Region Thun hat eine neue Präsidentin. Foto: Christoph Gerber

Wie die abtretende Präsidentin Pia Liniger, Gunten, in einer Mitteilung an die Medien schreibt, hat der Verein für Familienschutz Region Thun an seiner Hauptversammlung Susanna Peter aus Thun als neue Präsidentin gewählt. Zweck und Aufgabe des 1910 gegründeten, gemeinnützigen und politisch wie konfessionell neutralen Vereins ist: hilfsbedürftigen Familien, Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern, wenn nötig, finanzielle Ersthilfe anzubieten. Diese erfolge ausschliesslich in dringenden Fällen. Für eine Unterstützung muss ein Gesuch eingereicht werden. Die bewilligten Gesuche werden durch Spendengelder finanziert. Laut Mitteilung beträgt der Jahresbeitrag für Unterstützer «mindestens 10 Franken». Informationen gibt es auf der Website www.familienschutz-thun.ch.