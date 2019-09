Negatives Novum und mentale Monster

Als in Thun die ungenügende Vorstellung vorbei war und Gerardo Seoane eine unliebsame Premiere erlebt hatte, da redete der YB-Trainer so, wie er das nach Spielen stets tut: abgeklärt, analytisch und ausgewogen.

Er sagte: «Wir sind immer enttäuscht, wenn wir die Leistung nicht wie gewünscht erbringen. Aber das gehört zum Sport. Man kann nicht immer gewinnen.»

Im Winter wird der bald 41-Jährige seit zwei Jahren Cheftrainer in der Super League sein – bisher hat er fast immer gewonnen. Dreimal in Folge in der Liga nicht das Punktemaximum geholt zu haben, das widerfuhr dem erfolgsverwöhnten Innerschweizer bis Mittwoch überhaupt noch nie.