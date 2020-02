4. - 24. März 2020 – Naturwunder Schweiz Auf der Suche nach den schönsten Landschaften und Lichtstimmungen der Schweiz entdecken die beiden bekannten und preisgekrönten Naturfotografen Martin Mägli und Tobias Ryser immer wieder neue, faszinierende Orte. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets! Irina Steinmann

Schneeweisse Berge, kristallklare Seen und tiefgrüne Wälder: Die Schweiz ist ein Land voller Naturjuwelen auf kleinem Raum. Innerhalb weniger Kilometer findet man die unterschiedlichsten Lebensräume vom ewigen Eis bis zum immergrünen Dschungel.



Auf der Suche nach den schönsten Landschaften und Lichtstimmungen der Schweiz entdecken die beiden Naturfotografen Martin Mägli und Tobias Ryser immer wieder neue, faszinierende Orte und erleben dabei viele abenteuerliche Geschichten.



Mit ihrer live Multivision «Naturwunder Schweiz» haben die beiden nun eine bildgewaltige Hommage an die Schweizer Naturlandschaften und die darin beheimateten Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Die Show dauert rund 100 Minuten plus Pause. Bilder und Videosequenzen werden mit Musik untermalt und mit live gesprochenem Inhalt ergänzt. Gezeigt wird die Show auf einer Grossleinwand.



Inhaltlich wird das Publikum auf eine faszinierende Reise durch die vier Jahreszeiten der Schweizer Naturlandschaften mitgenommen. Dabei erzählen die beiden Fotografen vom Leben als Naturfotograf, den Herausforderungen und von den vielen berührenden, spannenden und humorvollen Momenten auf ihren Fototouren.



Neben bekannten Highlights präsentieren sie insbesondere auch wenig bekannte Orte und Bilder, die man eher im Ausland erwarten würde.



Daten, Zeit und Ort

Mittwoch, 4. März 2020, 19.30 Uhr

Solothurn, Landhaus



Dienstag, 17. März 2020, 19.30 Uhr

Thun, Burgsaal



Mittwoch, 18. März 2020, 19.30 Uhr

Spiez, Lötschbergsaal



Donnerstag, 19. März 2020, 19.30 Uhr

Interlaken, Kirchgemeindehaus Matten



Dienstag, 24. März 2020, 20 Uhr

Burgdorf, Aula Gsteighof



Preise für Abonnenten

Fr. 24.- statt Fr. 32.-



