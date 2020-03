Absagen wegen Corona – Nächstes Frauenapéro fällt ins Wasser Der Anlass «Wechselnde Zeiten – Veränderungen im Leben einer Frau» vom 18. März in Steffisburg ist abgesagt. UPDATE FOLGT

Das Frauenapéro findet aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus nicht statt. Foto: PD

Das nächste Frauenapéro vom 18. März an der Unterdorfstrasse 2 in Steffisburg, an dem das Frauen-Tanztheater mit dem Stück «Wechselnde Zeiten – Veränderungen im Leben einer Frau» aufgetreten wäre, findet nicht statt. Dies teilen die Veranstalterinnen mit.