Nächste Event-Absage in Thun – Nächster Swatch Rocket Air erst 2021 Auch der Swatch Rocket Air 2020 fällt dem Coronavirus zum Opfer. Die Veranstalter wollen den Event erst 2021 durchführen. Marco Zysset

Lucas Huppert fliegt mit seinem Bike hoffentlich 2021 wieder durch die Thuner Eishalle. Foto: Manuel Lopez

Am 1. und 2. Mai hätte der 11. Swatch Rocket Air in der Eishalle Grabengut stattinden sollen. «Hätte», weil der Veranstalter am Mittwoch bekannt gegeben hat, dass er die diesjährige Ausgabe des beliebten Mountainbike-Freestyle-Events absagt.