Loubegaffer – Nackte Tatsachen und neue Balkon-Hits Von den Balkonen von Lo & Leduc klingen neue Lieder, Youtube stört den Stream der Zoo-Bar, und im Appenzell feiert eine bekannte Bernerin ihren 70. Geburtstag – die Loubegaffer haben Neuigkeiten. Die Loubegaffer

Auf dem Balkon anstatt auf der Bühne aufzutreten, hat sich in den knapp drei Wochen Lockdown unter Musikern schon fast eingebürgert. Den Balkon besungen haben aber auch schon vor der Corona-Krise einige Musiker. Darauf wären auch die beiden Berner Rapper Lo & Leduc gerne gekommen, wie sie auf Instagram offenherzig zugeben. Unter dem Hashtag SocialdistanSING basteln die beiden im Homeoffice via Videokonferenz «Lieblingslieder, die sie gerne selber geschrieben hätten.» Zum Auftakt coverten sie den «Balkon-Song» von Chica Torpedo, letzte Woche war der Track von Stereo Luchs mit dem schlichten Titel «Balkon» an der Reihe. Die Loubegaffer sind gespannt, welches Balkon-Lied die beiden diese Woche ausgraben werden.

Der Zeichner Ueli Johner hat kürzlich sein Buch «The World at My Fingertips» zum zweiten Mal aufgelegt. Darin skizziert er auf witzige Weise Alltagssituationen. Der Berner war lange in New York und entdeckte da die Events Drink’n’Draw. Dabei trifft man sich in einer Bar und zeichnet ein Aktmodell ab. Dies importierte er nach Bern, zuerst in die Zeppelin-Bar und dann ins Naturhistorische Museum, wo der Andrang riesig war. Jetzt findet der Anlass regelmässig in der beschaulichen Zoo-Bar in der hinteren Lorraine statt. Natürlich derzeit nicht, da man sich wegen Corona nicht mehr treffen soll. Also wurde der Event auf die Videoplattform Youtube verlegt, übertragen aus der Zoo-Bar. Corona-Konform waren nur ein Kameramann, die Moderatoren Eva Rust und Ueli Johner und ein Barkeeper vor Ort.

Und natürlich das Aktmodell Winston Arnon, Tänzer am Konzert Theater Bern, auf der Bühne. Eigentlich dauert dieser Skizze-Event rund zwei Stunden, doch der erste Stream war nach acht Minuten vorbei: Arnon war nicht nackt auf der Bühne, sondern hatte sich eine hautfarbene Unterhose angezogen. Der Algorithmus von Youtube interpretierte dies fälschlicherweise als nackte Haut und blockierte das Video, da natürlich Nacktheit nicht gesendet werden darf. Arnon wechselte in eine schwarzen Unterhose, auch das wurde nicht goutiert. Nach einem weiteren missglückten Anlauf mit geringelten Strumpfhosen klappte es dann mit roten Strümpfen. Insgesamt besuchten gleichwohl 200 Personen den wechselnden Live-Stream. Der nächste Event findet, so das Coronavirus will, hoffentlich wieder in der Zoo-Bar vor richtigem Publikum statt.

Die Loubegaffer mussten vergangene Woche zur Kenntnis nehmen, dass auch die Thuner Seespiele mit dem Musical «Io senza te» abgesagt sind. Sie hatten sich gefreut, im Sommer an den Gestaden des Thunersees nochmals die Hits des legendären Berner Trios Peter, Sue & Marc zu hören. Am Montag feierte übrigens Sue Schell ihren 70. Geburtstag. Die Loubegaffer gratulieren der Sängerin mit der hellen Stimme nachträglich herzlich. Die Wünsche gehen ins Appenzellische, wo sie heute lebt. Dort führt sie ein zurückgezogenes Leben. Das Singen von besinnlichen Liedern, Meditation und Yoga prägen heute ihren Tagesablauf. Sie ist damit das ziemliche Gegenteil ihres Trio-Kollegen Marc Dietrich. Dieser lässt sich auch heute noch kein gutes Fest entgehen. Auch in diesem Jahr nahm er in seinem Fasnachtskostüm an der Bärenbefreiung teil, bevor der Bundesrat das Fasnachtstreiben in Bern abrupt stoppte.