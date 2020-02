Soundcheck – Nach einer Viertelstunde bebt die Erde Open Season tauften ihr neues Album «Rocksteady» in der Mühle Hunziken. So viel Spielfreude sieht man selten. Samuel Mumenthaler

Am Freitag um 21.35 Uhr bebt die Erde. Jedenfalls in Rubigen, wo seit gut 40 Jahren in der Mühle Hunziken gefestet und getanzt wird. An diesem Abend mit der Berner Reggae-Band Open Season. Und die weiss, wie man eine Party steigen lässt.

Kaum hat das Oktett die Bühne nach einer Aufwärmrunde mit karibischen Konserven aus den 1960er- und 1970er-Jahren geentert, geht es los. «Geits euch guet?», fragt Sänger Santosh Aerthott nach der ersten Nummer rhetorisch – die Spielfreude der Band ist dermassen ansteckend, dass man ja gar nicht anders kann, als zu strahlen. Santosh ist überall. Er hüpft und tanzt, rudert mit den Armen, klopft Sprüche.

Und er ist ein Meister des Animierfachs. Etwa, wenn er auf acht zählt und dann das Publikum irgendetwas vom Mitgebrachten durch die Luft schwingen lässt. «Ventilator» nennt sich das, und einen solchen kann man an diesem Abend auch brauchen. Die Temperaturen steigen rasch, ganz Hunziken ist auf den Beinen. Eine Viertelstunde brauchen Open Season, dann beginnt die Erde zu beben. Die alten Holzbalken der Mühle zumindest.

Einige Jahre sind Open Season leiser getreten – allerdings nur scheinbar. Schliesslich amtete man als Band für YBs singenden Goalgetter Guillaume Hoarau, mit dem Open Season auch die Feier zum ersten Meistertitel nach einer gefühlten Ewigkeit beschallten. «Hopp YB!», skandiert Santosh auch in der Mühle und lässt – den abwesenden – Hoarau hochleben. Aber nur einmal.

An diesem Abend stehen die Band und ihre Musik im Zentrum, Ablenkung braucht es keine. «Läck isch es schön, wieder am Start z sy», meint der Sänger. «Meischterfyre sy ok, aber d Bühni isch besser.» «C’est la nuit du triomphe» hat die Band aus ihrer Nummer mit Hoarau zitiert. Und irgendwie passt das ja auch zu diesem Abend.

Hatten sich Open Season auf ihren letzten Platten eher weg von ihren Wurzeln und hin zu moderneren, indisch angehauchten Sounds bewegt, steht diesmal eine volle Kanne «Back to the Roots» bereit. «Rocksteady» heisst das neue Album der Band (das vorerst digital auf den Kanälen des Internets greifbar ist) –und der Titel ist Programm. Schon bei ihrer Gründung 2001 war die Band aus Meikirch den Urformen des Reggae verfallen. «Rocksteady Fever» hiess die erste Single, und seither sind Open Season auf einer Mission von Jah (oder zumindest von Ur-Rocksteady-Vater Prince Buster).

«Ska, Rocksteady, Reggae», fasst Santosh zuhanden des teils noch minderjährigen Publikums die Historie seiner Lieblingsmusik zusammen und schiebt nach: «Das ist prüfungsrelevant!» Dann geht die Party weiter, felsenfest abgestützt von der pumpenden Rhythmus-Sektion und garniert mit jeder Menge Bläsersätzen der alten Schule und der scharfen Gitarre von Res Staudenmann. «Heit dr no Energie?», fragt der Sänger später – und erneut rhetorisch. Wobei: So viel Fest kann einem auf die Dauer schon zusetzen. Open Season sind die tongewordene Party. Nicht mehr und nicht weniger.

Live: Am 14. März spielen Open Season im Gran Masta Park in Adelboden.