Muss ich im Notfall meinen Bruder unterstützen?

Unlängst war auf dieser Seite ein Artikel zur Verwandtenunterstützung zu lesen. Da hiess es, dass vermögende Personen ihren Verwandten in auf- und absteigender Linie unter die Arme greifen müssen, wenn diese in finanzieller Not sind. Müsste ich somit für meinen Bruder aufkommen, falls der seinen Lebensunterhalt nicht mehr selber bestreiten kann?