Versammlung der Herdgemeinde Huttwil – Möbelbauer kann erweitern Mit der Landabgabe im Baurecht an die Novex AG schaffen die Herdburger die Voraussetzung dafür, dass die Firma in Huttwil rund 30 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen kann. Jürg Rettenmund

Die Novex AG stellt Schul- und Büromöbel her. Mit der Übernahme der Bigla kann sie die Abhängigkeit vom saisonalen Schulgeschäft reduzieren. Die Herdburger stellten die Weiche für den nötigen Anbau auf Grün. Nicole Philipp

Die Platzverhältnisse sind eng im Huttwiler Industriegebiet Rüttistalden. Zwischen 25 und 27 Meter breit ist die Parzelle zwischen den beiden Firmen Novex und Woodwork an der Industriestrasse. Dort will die Novex ihre Lagerhalle ausbauen. Dagegen wehrte sich an der letzten ordentlichen Herdgemeinde-Versammlung Andreas Ruch, Gründer der Woodwork. Seine Firma sei für die Spedition darauf angewiesen, dass der Nachbar nicht bis an die Grenze baue.