Logistikzentrum in der Bigla – Mode und Goodies für den Hund Die Burgdorfer Firma BusinessCom produziert, lagert und liefert alles, was das Hunde- und Katzenherz begehrt. Nun richtet sie in den Bigla-Hallen ein Logistikzentrum ein. Der Standort in der Emme-Stadt bleibt bestehen. Nina-Lou Frey

Jürg Fuhrer, Geschäftsführer BusinessCom. Die Firma bietet Futter und Zubehör für Haustiere an. Fotos: Beat Mathys

Die wenigsten kennen die Firma, doch in ihrer Sparte gehört sie zu den Grössten schweizweit: die Burgdorfer BusinessCom. «Wir agieren lieber im Hintergrund, die Show überlassen wir anderen», so der Geschäftsführer Jürg Fuhrer. Der Name verrät nicht, was hinter dem Unternehmen steckt. «BusinessCom kann für alles und nichts stehen», sagt Fuhrer mit einem amüsierten Unterton. Er muss laut sprechen, um den Lärm in der hohen Halle in Biglen zu übertönen. Hunderte von Kartonschachteln stehen aufgereiht am Boden. Denn die Möbelfabrik Bigla wurde von einem anderen Unternehmen aufgekauft und zieht deshalb um. Erfreulich ist dies für BusinessCom. Sie übernimmt die dreistöckigen Lagerhallen. «Wir haben schon lange Ausschau gehalten», sagt Fuhrer.