Mit einer Konsequenz, die ihresgleichen sucht

Nur der Name Andy Schmid erinnerte die Handball-Welt in den letzten Jahren daran, dass auch Schweizer diese Sportart erfolgreich ausüben können. Die Nationalmannschaft der Männer spielte keine Rolle mehr. 1995 nahm sie zum letzten Mal an einer WM, 1996 zum letzten Mal bei Olympia, 2006 zum letzten Mal an einer EM (im eigenen Land) teil. Mit schmerzlicher Regelmässigkeit verpasste sie ein grosses Turnier nach dem andern. Trotz prominenter Trainer wie Olympiasieger Perkovac oder Bundesliga-Professor Brack.