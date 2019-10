Mit der Gelassenheit des Weitgereisten

Sein Team belegt nur Rang 10. Ajax, Gegner am Sonntag, ist schon um 12 Punkte enteilt. Stam muss keine Fragen zu YB, sondern Anmerkungen zur Taktik und zum Defensivverhalten beantworten. Über Wochen etwa hatten Medien den Einsatz des jungen argentinischen Innenverteidigers Marcos Senesi gefordert, mit 7 Millionen Euro Rekordzugang. Als dieser nun bei seinem Startelfdebüt am Wochenende beim 1:1 gegen Heracles nicht die beste Falle abgab, wurde über Senesi hergezogen.

Stam, der sämtliche Einwände mit der Gelassenheit eines Weitgereisten pariert, nimmt seinen Verteidiger in Schutz. Als er 1998 nach seinem Wechsel zu Manchester United in die Kritik geraten sei, habe ihm sein Trainer Alex Ferguson gesagt: «Today’s news is tomorrow’s fish and chip paper». Will heissen: Die News von heute sind schon morgen nichts mehr wert.

Seoanes Forderung

Keine News sind im Falle der Young Boys zumindest keine schlechten News. Nach dem 4:1 am Samstag gegen Xamax blieb die Personallage gleich. Ändern soll sich allerdings die Attitüde seines Teams, fordert Trainer Gerardo Seoane. Er erwarte einen aggressiveren, in der Defensive disziplinierteren Auftritt als gegen die Neuenburger. (dwu)

So könnte YB spielen: von Ballmoos; Janko, Sörensen, Bürgy, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger, Gaudino; Assalé, Nsame. – YB ohne Camara, Hoarau, Lauper, Martins, Sierro, Sulejmani (verletzt).