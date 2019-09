Mit Blaubeeren gegen Rheuma

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 04 Sep 2019 03:00:31 +0000)

Leider gibt es kein einzelnes Lebensmittel, das Schmerzen bei entzündlichen Gelenkserkrankungen wegzaubern könnte. Auch wenn dies für viele Betroffene ein Wunschtraum wäre. Denn Rheuma ist die Volkskrankheit Nummer 1 in der Schweiz. Unter dem Begriff Rheuma versteht man übrigens nicht eine einzelne Krankheit. Es handelt sich um einen Sammelbegriff für 200 verschiedene Erkrankungen des menschlichen Bewegungsapparats. Rund zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz, sind laut der Schweizer Rheumaliga von rheumatischen Beschwerden betroffen. Und das sind nicht nur alte Menschen, auch wenn sich diese Vorstellung hartnäckig in den Köpfen hält. Auch junge Patienten und Kinder können unter Rheuma leiden. So sind Patienten, die an Psoriasis-Arthritis und Gicht erkranken, üblicherweise zwischen 30 und 60 Jahre alt, rheumatoide Arthritis wird häufig im Alterssegment zwischen 40 und 60 diagnostiziert, während Arthrose sogar bei Betroffenen ab 30 Jahren auftreten kann. Männer und Frauen sind von Rheuma nicht gleich betroffen: Während 90 Prozent der Gichtpatienten Männer sind, sind 75 Prozent der an Rheumatoider Arthritis Erkrankten Frauen.