Geboren am 29. Februar – Milaim Rama: Was wünschen Sie sich zum 11. Geburtstag? Die Thuner Stürmer-Legende Milaim Rama wird heute 44, streng genommen aber erst 11. Er klärte sogar ab, ob er wirklich am 29. Februar zur Welt kam. Philipp Rindlisbacher

Milaim Rama, einst Schweizer Nationalstürmer, feiert nur in Schaltjahren richtig Geburtstag. Foto: Manuel Geisser

Milaim Rama, was wünscht man sich zum 11. Geburtstag?

(lacht laut) Mit 11 will man nur Spielsachen haben, oder? Ich weiss aber gerade nicht, was in Mode ist. Im Ernst: Ich wünsche mir gute Gesundheit, am besten für die nächsten 44 Jahre. Mit 11 war das ganz anders, da wünschte ich mir nur, Fussballprofi zu werden.

Feiert man in Ihrem Fall besonders intensiv?

Na klar! Die Fussball-WM findet ja auch nur alle vier Jahre statt, das ist deshalb auch eine Riesensache (lacht). Ich bin zwar nicht der Party-Typ, aber wenn der 29. Februar dann wirklich mal im Kalender steht, ist das schon etwas Spezielles. Da wollen immer viele dabei sein.

Ihr letzter Geburtstag war 2016. Können Sie sich überhaupt noch daran erinnern?

Machen Sie Witze? Logisch, auch jener im Jahr 2012 ist mir noch präsent. Der Vorteil in den Jahren ohne 29. Februar ist, dass ich zwei Tage lang Gratulationen und Geschenke erhalte: am 28. Februar und 1. März. Gefeiert habe ich immer erst im Nachhinein.

Ihre Mutter hätte nach Ihrer Geburt doch die Hebamme bestechen können!

Stimmt eigentlich. Ich bin der Sache aber tatsächlich auf den Grund gegangen. Man weiss ja nicht, wie das damals da unten in meiner Heimat (einer Kleinstadt im Kosovo, die Red.) lief. Da sind sicher auch mal Fehler passiert, in meinem Fall aber wirklich nicht. Nur an die genaue Geburtszeit kann ich mich nicht erinnern.

«Stellen Sie sich vor, ich wäre tatsächlich erst 11. Dann ginge alles nochmals von vorne los im Fussball.» Milaim Rama

Haben Sie vom speziellen Geburtsdatum einmal profitiert?

Leider nicht. Aber ich habe gehört, dass Jugendliche, die am 29. Februar Geburtstag haben, in gewissen Skigebieten einen kostenlosen Tagespass bekommen. Jung müsste man sein.

Sind Sie ja streng genommen noch immer…

...stellen Sie sich vor, ich wäre tatsächlich 11. Dann ginge alles nochmals von vorne los im Fussball. Aber das muss nicht sein, weil ich sehr stolz und zufrieden bin mit meiner Karriere. Ich bereue gar nichts.

Man hört, Sie wollen Spielerberater werden.

Ich bin dran, aber es braucht Zeit. Es gibt ein paar talentierte Nachwuchsspieler, um die ich mich kümmere.

Spielen Sie selber noch Fussball?

Nein, seit anderthalb Jahren fast nicht mehr. Ich spiele nur noch mit den Suisse Legends, den ehemaligen Nationalspielern. Da spiele ich mit Bregy, Chapuisat, Egli, Hottiger, Ohrel, Lustrinelli, und so weiter. Das lasse ich mir nicht entgehen.