Situation auf Spielplätzen Wenig Betrieb, erste Schliessung und Kontrollen der Kapo

Noch sind auf Spielplätzen Eltern mit ihren Kindern anzutreffen. In Steffisburg wurde am Mittwoch eine Anlage geschlossen – wegen der Nähe zu Seniorenwohnungen. In Spiez kontrollierte die Polizei.