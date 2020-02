Migros plant Überbauung in Bethlehem Die Migros-Filiale in Bethlehem befindet sich heute in einem einstöckigen Bau. Die Migros Aare will diesen in ein paar Jahren mit einer mehrstöckigen Überbauung ersetzen. Stefan Schnyder

Die Vogelperspektive: Die zwei Gebäude an der Riedbachstrasse sind einstöckig gebaut. Im Gebäude auf der linken Seite befindet sich

die Migros-Filiale. Foto: Raphael Moser

Der Kontrast könnte nicht grösser sein. An der Riedbachstrasse in Bern-Bethlehem ragt auf der einen Strassenseite ein zwanzigstöckiger Wohnblock in die Höhe. Gegenüber befindet sich in einem einstöckigen Bau die grosse Migros-Filiale mit einem Restaurant des Grossverteilers. Die Besucher der Filiale können ihre Autos auf dem grosszügigen Parkplatz nebenan abstellen. Im ebenfalls einstöckigen Gebäude auf der anderen Seite der Migros-Filiale sind der Discounter Denner, ein Schuhladen und ein Café eingemietet.