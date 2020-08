Deutsche Tochterfirma verkauft – Meyer Burger macht Kasse Das Solarunternehmen veräussert seine Tochtergesellschaft Muegge. Das bringt der Thuner Gruppe mindestens 24 Millionen Franken ein. Julian Witschi

Mit Muegge stösst Meyer Burger ein weltweit führendes Mikrowellen- und Plasmatechnologie-Unternehmen ab. Foto: PD

Meyer Burgers strategische Neuausrichtung vom Maschinenbauer für die Solarindustrie zum Hersteller von Solarmodulen ist einen Schritt weiter. Die Thuner verkaufen ihre auf Mikrowellen- und Plasmatechnologie spezialisierte Tochtergesellschaft Muegge. Die Beteiligungsgesellschaft HQ Equita zahlt rund 24 Millionen Franken für das in Reichelsheim in Hessen ansässige Unternehmen inklusive deren US-Tochter Gerling und übernimmt auch die rund 100 Mitarbeitenden.

Meyer Burger erwartet aus der Transaktion einen Buchgewinn von rund 4 Millionen Franken, wie aus einem Communiqué hervorgeht. Je nach Geschäftsergebnis von Muegge im Jahr 2021 erhält Meyer Burger zudem eine weitere erfolgsabhängige Zahlung (Earn-out) von 2,5 Millionen Franken.

HQ Equita ist eine Beteiligungsgesellschaft, die um die Nachkommen des deutschen Industriellen Harald Quandt entstanden ist. Seit 1992 hat sie rund 1 Milliarde Euro in über 30 KMU im deutschsprachigen Raum investiert.

Meyer Burger hat kürzlich zwei Standorte ehemaliger Solarunternehmen in Ostdeutschland übernommen. Anfang 2021 soll die Produktion von Solarzellen und -modulen starten. Der Verkauf von Muegge war erwartet worden und ändert nichts an der Prognose, dass die krisengeschüttelte Meyer Burger innerhalb von drei Jahren einen Umsatz von 400 bis 450 Millionen Franken und eine Betriebsgewinnmarge (Ebitda-Marge) von 25 bis 30 Prozent erzielen will.