Leserreaktionen – Medizinbranche betreibt eine künstliche Mengenausweitung Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Pascal Couchepin (FDP) lobt Alain Berset für dessen Krisenmanagement. Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Zum Interview mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Pascal Couchepin (FDP) «Unsere Spitäler haben

den Corona-Test bestanden»

Medizinbranche betreibt eine künstliche Mengenausweitung

Wenn das Gesundheitswesen wieder alle Leistungen anbieten darf, werden sich die leeren Spitäler nach und nach wieder füllen. Der Rückstau wird dann irgendwann abgearbeitet sein. Ein Kostenvergleich der Gesundheitsaufwendungen von 2020 zu den Vorjahren könnte dann einen interessanten Hinweis liefern, wie viele Behandlungen unnötig durchgeführt werden. Es ist anzunehmen, dass überflüssige Leistungen nicht nachgeholt werden können. Die Tatsache, dass Teile der Medizinbranche eine künstliche Mengenausweitung betreiben, ist unbestritten. Anstelle einer blossen Schätzung könnte dann vielleicht das Ausmass endlich einmal quantifiziert werden.

Viktor Näf, Melchnau

Eine Katastrophe

Der ehemalige Gesundheitsminister Pascal Couchepin (FDP) ist der Vater des Epidemiengesetzes. Er gibt sich und den Spitälern gute Noten– wieso auch nicht? Die Angestellten haben sicher eine gute Arbeit geleistet. «Die Spitäler und Kantone haben es versäumt, Masken und Schutzmaterial anzuschaffen», sagt er im Interview. Und genau das isteine Katastrophe. Unsere Spitäler haben den Corona-Test bestanden, nicht aber die Politik. Wir hatten zu wenig Schutzmaterial für die Pflegenden an der Front. Das hätte Menschenleben kosten können Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.

Fritz Indermühle, Münchenbuchsee

Zum Leserbrief «SVP nervt in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie» von Thomas Baumann

Respektlos und inkohärent

Der Bundesrat soll einen guten Job machen? Für mich hat er total versagt. Denn als Erstes hätte er die Grenze im Tessin schliessen müssen, wo täglich unzählige Grenzgänger das Virus einschleppen konnten. Thomas Baumann ergibt sich Spekulationen bezüglich einer Maskentragpflicht. Wer hat denn im Nationalrat eine Maske getragen und wurde dafür gerügt? Es war doch die SVP-Frau Martullo-Blocher. Zudem wurde SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi lächerlich gemacht, nachdem er Schutzmasken gefordert hatte. Dann kommt noch das «Auslaufmodell Blocher». Es ist eine Respektlosigkeit, wenn man einen Alt-Bundesrat so bezeichnet. Im Gegensatz zum Leserbriefschreiber ist Christoph Blocher kohärent in seinen Aussagen. Seine aus Erfahrung gezogenen Schlussfolgerungen und Ratschläge werden immer noch geschätzt.

Hans Meier, Seftigen

Zu «Parkkarten-Verkauf soll Geld in Berns Kasse spülen»

Keine Glaubwürdigkeit

Nachdem über Jahre hinweg immer, zum Wohl der Umwelt, öffentliche Parkplätze aufgehoben wurden, sollen nun plötzlich genau für dieses Gemeindegebiet Parkkarten gekauft werden. Lassen Sie das Auto zu Hause, Parkplätze findet man keine mehr, aber Hauptsache, man kauft Parkkarten. Glaubwürdigkeit sieht bei mir anders aus. Höchste Zeit, dass in Bern Erneuerungs- und nicht Bestätigungswahlen stattfinden.

Peter Wasem, Bern

Zu «In der Schoggi steckt viel Kinderarbeit»

Beschämend und skandalös

Seit Jahren verfolge ich das Thema Kinderarbeit. Es ist beschämend und skandalös, dass sich die Situation nicht verändert. Wie viele Konzerne haben unter dem Mantel von «Corporate Social Responsibility» Besserungen versprochen? Nestlé muss endlich auf Kinderarbeit verzichten. Nur klare Regeln, wie es die Konzernverantwortungsinitiative fordert, werden die Situation verbessern. Wenn Konzerne wie Nestlé Kinder ausbeuten, dann sollen sie auch dafür geradestehen und sich nicht mit Hochglanzbroschüren aus der Verantwortung stehlen können.

Margrit Moser, Steffisburg

Zu «Fachgeschäfte ziehen den Kürzeren»

Lachhafter Entscheid

Velos, Velo- und Motorradbekleidung werden ab dem 27.April von den Grosshändlern verkauft, während der KMU-Detailhandel bis zum 11. Mai geschlossen bleiben soll. Argumentiert wird mit Besucherströmen, Desinfektionsflaschen beim Eingang und Distanzhaltung. Lachhaft, dass das ein Fachgeschäft nicht ebenfalls sollte handhaben können. Warum können diese nicht ebenfalls am 27. April wieder öffnen?

Heidi Rindlisbacher, Boll

Zu «Soll der Freizeitsport gelockert werden?»

Verschiedene Massstäbe

In der Schweiz wird mit zwei Massstäben gemessen. So kannein Coiffeursalon ab dem 27.April aufmachen, Restaurants jedoch nicht. Homeoffice ist zwar ein schönes Wort, aberin der Gastronomie nicht wirklich machbar. Auch die Einzelsportarten, nach Ansicht der Experten gesundheitsfördernd, polarisieren. Sportverbände sind ein eigener Wirtschaftszweig. Der Sport scheint aber in Bundesbern nicht so viele Lobbyisten zu beschäftigen wie andere Branchen. Dem Breitensport gehört mehr Gehör geschenkt.

Franz Schüpbach, Liebefeld