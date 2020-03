Umgang mit der Notlage – Maximale Vorsicht vor dem Virus Der Ehemann von Elvira Mischler leidet an einer schweren Lungenkrankheit. Eine Infektion mit dem Coronavirus wäre für ihn verheerend, deshalb gilt für die Pensionärin zusätzliche Vorsicht. Gabriel Berger

Erwin und Elvira Mischler (Namen geändert) müssen derzeit besonders darauf Acht geben, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus anstecken. Bei seiner Lungenkrankheit, die eine permanente künstliche Sauerstoffzufuhr erfordert, hätte dies verheerende Folgen. Foto: Patric Spahni

Vor bald drei Wochen ist Elvira Mischler (Name geändert) letztmals in Thun einkaufen gegangen. Derzeit delegiert sie diese und auch alle anderen Aufgaben, bei denen sie mit Mitmenschen in Kontakt kommen könnte, an eines ihrer drei erwachsenen Kinder oder an hilfsbereite Nachbarn. Die 71-Jährige, die in der Region lebt, gehört vom Alter her ohnehin zu jenem Teil der Gesellschaft, die der Bundesrat hinsichtlich des Coronavirus als Risikogruppe definiert hat.