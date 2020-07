Ich verstehe die Empfehlung als relativ spontante Reaktion des BAG auf die höheren Fallzahlen am Mittwoch und Donnerstag. Aber wir haben keine konkrete Massnahmenplanung erhalten, die wir einfach umsetzen könnten. Da liegt viel Arbeit vor uns. Wir müssen ein langfristig durchhaltbares Regime bauen und uns darauf einstellen, monatelang permanent an unseren Schutz denken zu müssen. Masken werden bald eine wichtigere Rolle im Alltag spielen, das ist sehr plausibel. Das sieht man schon am Obligatorium im öffentlichen Verkehr und daran, dass zunehmend Leute in der Öffentlichkeit eine Maske tragen.

Für wie alarmierend halten Sie die aktuelle Situation?

Wir haben keine Schablone für den Verlauf dieser Pandemie. Der Begriff der zweiten Welle kommt von der Spanischen Grippe. Aber Covid-19 verbreitet sich in verschiedenen Ländern in sehr unterschiedlichen Kurven. Es ist ein hartnäckiges, langwieriges Phänomen. Derzeit haben wir es so weit im Griff, dass wir es klein halten können, aber in der Tendenz wächst es. Das Wachstum könnte so weit gehen, dass wieder Verschärfungen notwendig werden. Das positive Szenario hingegen wäre, dass mit dem Ende der Sommerferien das Phänomen der Ansteckungen auf Reisen zurückgeht. Alarmismus wäre grundsätzlich falsch. Wir müssen das Problem nicht in den nächsten Tagen lösen, sondern unsere Massnahmen so einstellen, dass wir die nächsten Monate mit Corona überstehen.