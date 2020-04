Wieder ein Abgang – Marketingleiter verlässt Bern Welcome Nach zwei Jahren verlässt Max de Boer die Tourismusorganisation Bern Welcome. Der Zeitpunkt – mitten in der Corona-Krise und kurz nach dem Stellenantritt der neuen Chefin – ist für die Organisation ungünstig. Claudia Salzmann

Max de Boer verlässt Bern Welcome nach zwei Jahren. Foto: PD

Während zweier Jahre war Max de Boer bei Bern Welcome als Marketingleiter tätig, ein Jahr davon gehörte er der Geschäftsleitung an. Nun verlässt er die Tourismusorganisation. Der Davoser mit niederländischen Wurzeln will «private Projekte verfolgen und neue Herausforderungen annehmen», wie der 27-Jährige auf Anfrage bestätigt.