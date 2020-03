Kunstmaler Ernst Ramseier – Markante Figuren, stilles Wirken, leiser Abgang Er hat den öffentlichen Raum mit seinen Werken aufgewertet: Der Maler, Grafiker und Lyriker Ernst Ramseier aus Krattigen ist mit 84 Jahren gestorben. Heidy Mumenthaler

Kunstmaler Ernst Ramseier mit seinem Ölbild «Familienleben» (2007), das er neu für die Vernissage im Gemeindesaal Krattigen 2007 gefertigt hatte. Foto: Heidy Mumenthaler

Er war ein Künstler der leisen Töne und zog sich die letzten Jahre mit seiner angeschlagenen Gesundheit immer mehr in die Stille zurück. Am 19. Februar ist Ernst Ramseier im Alter von 84 Jahren gestorben. «Nach langer Krankheit hat sich sein Lebenskreis geschlossen», ist in der Todesanzeige nachzulesen.