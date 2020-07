Er bedrohte den Verkäufer – Mann überfällt Coop in Worblaufen und flieht Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag die Coop-Filiale in Worblaufen überfallen. Er konnte mit der Beutre flüchten, die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Google Maps

Ein Unbekannter überfiel am Sonntagnachmittag eine Coop-Filiale in Worblaufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat um 13:40 Uhr ein schwarz gekleideter und maskierter Mann das Lebensmittelgeschäft an der Alten Tiefenaustrasse. Er bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Anschliessend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Trotz der polizeilichen Nachsuche konnte der Räuber bislang nicht angehalten werden. Gemäss Aussagen trug der Täter unter anderem eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Trainerhosen und schwarze Schuhe. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft oder deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter +41 31 638 81 11 entgegengenommen.

( ber )