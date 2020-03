Einsatz in Freienbach SZ – Mann schiesst aus Wohnung auf Polizeiauto Am Zürichsee hat ein 40-jähriger Schweizer in der Nacht auf Montag Schüsse abgegeben. Die Schwyzer Kantonspolizei konnte ihn zum Aufgeben bewegen.

An der Seestrasse in Bäch, in der Gemeinde Freienbach SZ, schoss ein 40-jähriger Schweizer auf ein Polizeiauto der Kantonspolizei Schwyz. Keystone/Alexandra Wey

In Bäch, einem Ortsteil der Gemeinde Freienbach, hat in der Nacht auf Montag ein 40-jähriger Schweizer aus einer Wohnung Schüsse abgegeben. Der Mann setzte kurz nach 1 Uhr morgens einen Notruf ab, wonach er an der Seestrasse in Bäch polizeiliche Hilfe benötige, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille wurden aus einer Wohnung mehrere Schüsse in Richtung des Patrouillenfahrzeugs abgegeben.

Der mutmassliche Täter konnte um 3.30 Uhr zum Aufgeben bewegt und verhaftet werden. Aufgrund des Einsatzes musste die Seestrasse in Bäch gesperrt werden, die Sperrung konnte nach der Verhaftung wieder aufgehoben werden.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen rund um die Schussabgaben aufgenommen.

( anf/sda )