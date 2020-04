Täter flüchtete – Mann raubt Velofahrerin den Rucksack Auf dem Rathausplatz in Bern hat ein Mann einer Velofahrerin den Rucksack gestohlen. Die Polizei sucht zwei Frauen, die die Tat beobachtet haben dürften.

Bei der Kantonspolizei Bern meldete sich am Montagnachmittag eine Frau, die soeben in Bern beraubt worden war. Die Frau, die ein Velo dabei hatte, hielt sich auf dem Rathausplatz auf, als sie um zirka 16.45 Uhr von einem Mann angesprochen wurde. Der Täter bedrohte die Frau, nahm deren Rucksack und flüchtete schliesslich zu Fuss der Postgasse entlang in Richtung Nydeggbrücke. Kurz nach den Ereignissen eilten zwei Passantinnen dem Opfer zu Hilfe. Die Frau wurde nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Der Täter ist Aussagen zufolge zwischen 16 und 20 Jahre alt, zirka 170 bis 175 Zentimeter gross, von mittlerer Statur und dunkelhäutig. Er trug zum Tatzeitpunkt eine rote Oberbekleidung und dunkle Jeans. Er sprach Berndeutsch.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen wie auch zur Täterschaft machen können. Insbesondere die beiden Frauen, die sich kurz nach der Tat um das Opfer gekümmert hatten, werden gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

( ber )