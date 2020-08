Angriff in Worblaufen – Mann mit Schlägen und Tritten traktiert Am Sonntagabend ist in Worblaufen ein Mann angegriffen und verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Drei Männer wurden festgenommen.

Am Sonntag kurz nach 19 Uhr wurde der Polizei in Worblaufen eine Schlägerei gemeldet. Als die Patrouille am Reckweg unten an der Aare eintraf, stiess sie auf mehrere Personen. Drei mutmasslich beteiligte Männer wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Nachdem sie verhört worden waren, wurden sie im Verlauf des Montags wieder entlassen, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Wie Zeugen berichten, waren zwei Männer zu Fuss auf dem Reckweg unterwegs gewesen, als sie unvermittelt angegriffen worden seien. Der eine Mann wurde mit Schlägen und Fusstritten traktiert, ehe die Täter von ihm abliessen und sich zu Fuss entfernten. Er wurde verletzt und durch eine Polizeipatrouille in Spitalpflege gebracht. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Polizei stellte unweit des Tatorts auch Sachbeschädigungen am Gebäude eines Geschäftsbetriebs am Reckweg fest. Ebenso wurde der Kantonspolizei Bern am Montagmorgen nachträglich ein Einbruchdiebstahl in einen Container auf einer nahen Baustelle gemeldet. Ob und inwiefern diese Ereignisse in einem Zusammenhang mit dem Angriff stehen, ist Gegenstand der nun laufenden weiteren Ermittlungen.

Die Kantonspolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die den Angriff beobachtet haben werden gebeten, sich zu melden.

PD/sda/flo