Wo der Gletscherschwund getanzt wird

Das Konzept von Pixmix ist leicht erklärt: Der Vortragende steht auf die Bühne und präsentiert eine Show mit zwanzig Fotos. Jedes der Bilder wird 20 Sekunden gezeigt, was dazu erzählt wird, ist Sache des Vortragenden. Von 2004 bis 2017 hatten diese unterhaltsamen Vorträge eine grosse Fangemeinschaft in Bern. Dann verabschiedete sich das Format in einen Dornröschenschlaf: Das Veranstaltungskollektiv war ausgelaugt.