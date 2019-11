Das entsteht aus Emmentaler Flachs

2014 verarbeitete die Sumiswalder Firma den im Emmental angebauten Flachs zu 200 Kilogramm Leinengarn. 2019 waren es bereits drei Tonnen. Nun wurde die Firma, die ein Bindeglied zwischen den lokalen Bauern und dem Leinenmarkt ist, mit einem Schweizer Designpreis ausgezeichnet.

Kein Wunder: In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und lokale Produktion angesagt sind, liegt Schweizer Flachs voll im Trend. Kleiner Schönheitsfehler: Mangels Alternativen werden die Fasern in Holland gebrochen und in Polen gesponnen. Laut Geschäftsführer Hans Haslebacher sucht Swiss Flax auch hier nach lokalen Lösungen.

Oberteile aus Huttwil

Bild: PD

«Steif wie ein Bock» seien die ungefärbten Pullis, sagt Paul Krähenbühl, Chef der Textil AG in Huttwil. Er verarbeitet in seiner Flachsstrickerei den zu Leinengarn gesponnenen Emmentaler Flachs zu Pullovern und Shirts. Und gibt die Kleidungsstücke dann weiter an die Firma Colora in Huttwil.

In der Textilmanufaktur werden die Pullover stückgefärbt. Durchs Färben erhalten sie eine weichere Textur. So entstehen Einzelstücke, die sich angenehm auf der Haut anfühlen und einen Hauch von Exklusivität versprühen. Colora verkauft die Produkte in seinen Boutiquen in der ganzen Schweiz, so auch in Langenthal (Schulhausstrasse 4) und Köniz (Landorfstrasse 7).

Vorhänge – ganz natürlich

Bild: PD

Es gibt auch Vorhänge aus Emmentaler Flachs. Pfister Vorhang Service bezieht seit 2017 das von Swiss Flax produzierte Material und führt Vorhänge im Naturton aus Schweizer Leinen im Sortiment.

«Auf diese Weise leisten wir einen Beitrag dazu, dieses Traditionsmaterial und Swiss Flax zu fördern», sagt Merja Spring, Managerin bei der Pfister Vorhang Service AG. Gewoben werden die Vorhänge bei Création Baumann in Langenthal, genäht werden sie im Nähatelier von Pfister in Thörishaus.