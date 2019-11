Blamiert bis auf die Knochen

Ich bin bereits müde, als ich pünktlich um sechs mit einem Rollköfferchen und einem Schlafsack eintreffe. San Keller – ich kenne ihn aus einem Buch mit den wichtigsten Schweizer Künstlern drin – schneidet Radieschen hinter der Bar.

Er leitet dieses Jahr mit Sibylle Omlin und Marina Porobic das Performancefestival. Bone ist seit zwanzig Jahren der Treffpunkt internationaler Performancekünstlerinnen und -künstler. Ich habe darüber berichtet. Nun soll ich selbst Teil davon sein.

Was zum Teufel ist das?

Ich hänge an der Bar. Es gesellt sich eine junge Frau mit einer burschikosen Frisur zu mir. Anne-Sophie studiert Kunstvermittlung und benutzt dabei die Strategien der Performance. Sie ist nett, quirlig, voller Ideen. Wir sprechen über Feminismus.

Ich erkläre ihr, dass mir Alice Schwarzer zu reaktionär sei, aber dass ich diese Netzfeministinnen auch nicht immer verstehen würde. Ich sei mehr so mit dem Feminismus von Madonna aufgewachsen. Warum müsse man sich allerorts Haare spriessen lassen und das dann auf Instagram teilen? Anne-Sophie entblösst ihre Wade. Haarig. Wir lachen. Es ist der erste von vielen grotesken Momenten.

Aktuell dünkt es mich, dass hier niemand etwas Aktuelles zu sagen hat.

Wir müssen uns nun an einem langen Holztisch sitzend vorstellen. Es sind mehrheitlich Künstlerinnen und Kuratoren anwesend. Man soll von seinen Skills erzählen, die dann in den «News Body» – was zum Teufel ist das? – eingespeist würden.

Warum bin ich hier? Ich schwadroniere etwas über Kulturjournalismus und darüber, dass mein Talent darin bestünde, etwas Komplexes runterzubrechen – sprich für Leute ausserhalb des Kunstbetriebs zu schreiben.

«Interessant», sagt San Keller wohlwollend. Die Zürcher Künstlerin Vreni – nicht ganz so bekannt wie Pipilotti Rist, aber ähnlich eklektisch gekleidet – will tanzen. Wie, weiss sie noch nicht. Aber sie tanze einfach so gerne für sich allein in der Küche. Auch das wird von der Gruppe als «interessant» aufgenommen.

Anne-Sophie erstellt derweil in ihrem Notizbuch fein beschriftete, messerscharfe «Mind Maps». Es sieht aus, als würde sie alles Gesagte für Marsmenschen protokollieren. Später erklärt sie mir, sie folge beim Notieren einer Theorie, bei der man Dinge so festhält, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft im Kopf präsent seien. Abgefahren.

Leise Verzweiflung

Birgit trägt Latzhose, hat graues langes Haar und eine schwarze Brille mit dickem Rand – so karikierte Carl Barks jeweils Künstler oder Denkmalschützer in seinen Donald-Duck-Geschichten. Birgit kritzelt, statt Notizen zu machen. Es sind krakelige Figuren, die wirken, als wären sie direkt aus dem Unterholz der komplexen Künstlerseele entstiegen. Ob sie damit Ideen zum Thema festhält? Ich traue es ihr zu.