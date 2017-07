Per Express ins Gotthardkino

Tipps & Infos

Der neue Gotthard-Panorama-Express verkehrt zwischen Luzern und Lugano (mit Umstieg vom Schiff auf den Zug in Flüelen) bis 22. Oktober einmal täglich in beiden Richtungen. Es gelten die regulären Billettpreise (z. B. Luzern–Lugano, 1. Kl., Halbtax: 75 Franken), dazu kommt in beiden Klassen ein ­Zuschlag von 24 Franken. Buchung über alle üblichen Billettverkaufsstellen (Bahnhöfe, SBB online, Rail Service).



Gewiefte Bahnfüchse können den Zug samstags/sonntags auch ohne Zuschlag, aber auch ohne Extraleistungen wie der Gotthard-Inszenierung benützen: Die gleiche Komposition (samt Velowagen) verkehrt nämlich morgens früh schon als Gotthard-Weekender nach Bellinzona und nachmittags wieder zurück.