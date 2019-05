Luxusmarken geben der Uhrenmesse eine letzte Chance

Noch am letzten Messetag kam deshalb die Frage auf, ob die Baselworld im kommenden Jahr überhaupt noch stattfindet. Das Thema erhielt diesen Frühling neuen Auftrieb durch weitere Hiobsbotschaften. Mitte April kündigte die Fliegermarke Breitling an, auf eine Teilnahme an der Baselworld Ende Mai 2020 zu verzichten.

Trotzdem sagt Messesprecher Mathias Menzel: «Es spricht nichts gegen eine weitere Ausgabe der Uhrenmesse im kommenden Jahr.» Den endgültigen Entscheid trifft der neue Messedirektor Michel Loris-Melikoff aber erst im Sommer. Die Redaktion Tamedia weiss: Die Akquise hat begonnen. Die Baselworld unterbreitet den Ausstellern ihre Angebote, etwa für die Standmieten.

Die Uhrenmarken prüfen die Offerten und versuchen zu feilschen, falls sie dies für nötig erachten. Szenenkenner sagen, dies sei eine der heiklen Phasen. Der Fall der Swatch Group habe gezeigt, dass sich grosse Aussteller heute nicht mehr scheuen, kurzfristig einen Rückzieher zu machen, wenn sie unzufrieden seien.

Zenith, Hublot & Co sind dabei

Für Zuversicht in Basel sorgt die Zusage der Uhrenmarken des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH: Tag Heuer, Zenith und Hublot haben Ende April ihre Teilnahme für 2020 offiziell bestätigt. «Das gibt uns grosse Sicherheit», sagt Messesprecher Menzel.

Denn mit LVMH bleibt ein vierter Publikumsmagnet der Baselworld treu. Ebenfalls dabei sind Rolex, Chopard und Patek Philippe. Rolex hat sogar vor, den Messeauftritt auszubauen. Der Uhrenhersteller mit der Krone im Logo präsentiert erstmals seine Zweitmarke Tudor an einem eigenen Stand.

«Wir haben berücksichtigt, dass die Baselworld eine schwierige Phase durchläuft und sich die Krise durch unseren Weggang verschärfen würde.»Zenith-Chef Julien Tornare

Mit dem Entscheid zugunsten der Baselworld spielte LVMH das Zünglein an der Waage. Branchenbeobachter vermuten, dass ein Rückzug der Franzosen das vorzeitige Aus der Uhrenmesse bedeutet hätte. Zenith-Chef Julien Tornare räumt ein, dass die unfreiwillige Rolle des Schiedsrichters bei den Überlegungen eine Rolle gespielt habe. Man sei in erster Linie im Interesse der Marken geblieben, sagte er der Westschweizer Zeitung «Le Temps».

«Wir haben aber auch berücksichtigt, dass die Baselworld eine schwierige Phase durchläuft und dass sich die Krise durch unseren Weggang verschärfen würde.» LVMH habe der Uhrenmesse eine Chance geben wollen. Tornare sitzt für den Konzern im Ausstellerkomitee der Baselworld.

Markenchefs uneins

Dem Vernehmen nach waren aber nicht alle Markenchefs von LVMH für eine erneute Teilnahme an der Baselworld. Zumindest Bulgari-Chef Jean-Christophe Babin hatte in einem Interview mit dem Westschweizer Wirtschaftsmagazin «Bilan» laut darüber nachgedacht, der Uhrenmesse den Rücken zu kehren. Erst ein Machtwort von Stéphane Bianchi, Chef der LVMH-Uhrensparte, soll die Markenleiter auf Linie gebracht haben. Wie es heisst, will Bianchi damit den Zusammenhalt des Uhrenbereichs stärken.

Die Zusage von LVMH bedeutet für die Messe jedoch nur eine kurze Verschnaufpause. Die Franzosen werden im kommenden Jahr Bilanz ziehen und entscheiden, ob sie ab 2021 weiterhin dabei sind. Ausschlaggebend wird sein, wie überzeugend Messedirektor Loris-Melikoff die angekündigte Modernisierung der Baselworld umsetzt.