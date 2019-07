Lukas Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis

Der Büchner-Preis zählt zu den höchsten literarischen Ehren im deutschsprachigen Raum. Bärfuss, der 1971 in Thun zur Welt kam, wird den Preis am 2. November in Darmstadt entgegen nehmen.

«Mit Lukas Bärfuss zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus», schreibt die Jury.

«In einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildersprache, karg, klar und trennscharf, durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall, psychologische Sensibilität und der Wille zur Wahrhaftigkeit. Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens. Es sind Qualitäten, die zugleich Bärfuss‘ Essays prägen, in denen er die heutige Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleitet», heisst es in der Begründung der Jury weiter.

Lukas Bärfuss wurde am 30. Dezember 1971 in Thun geboren und lebt in Zürich. Er arbeitet als Dramatiker, Erzähler und Essayist. Bärfuss ist bereits Träger zahlreicher Auszeichnungen: Er erhielt etwa den Schweizer Buchpreis (für «Koala», 2014) oder den Schillerpreis (für «Hundert Tage», 2009).