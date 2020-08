Spiezer Angebot feiert – Ludothek feiert den Runden mit einem Fest 40 Jahre sind es her, dass in Spiez die Ludothek eröffnet wurde. Am Samstag wird das mit der Bevölkerung gefeiert. PD/jss

Hier an der Sonnenfelsstrasse 1 feiert die Ludothek Spiez am Samstag ihr 40-Jahr-Jubiläum. Foto: Guido Lauper

Diesen Samstag, 8. August, von 10 bis 14 Uhr feiert die Ludothek Spiez ihr 40-jähriges Bestehen. «Mit einem Fest voller Überraschungen lädt das Team Klein und Gross dazu ein, dieses Jubiläum mitzufeiern. Für Neukunden gibt es an diesem Tag 10 Prozent Preisreduktion auf ein neues Abonnement», schreibt der Verein Bibliothek Ludothek Spiez in einer Mitteilung.

Begonnen habe alles 1980, im Jahr des Kindes. Der finanzielle Grundstein sei mit einem Startbeitrag der Pro Juventute gelegt worden. «Im August öffnete die Ludothek im Zivilschutzraum des Kirchgemeindehauses erstmals ihre Türen. 1990, zehn Jahre später, erfolgte der Umzug an die Seestrasse und im selben Jahr wurde der Verein Ludothek Spiez gegründet», erinnern sich die Verantwortlichen.

Wie die Bibliothek kämpfte auch die Ludothek mit immer grösseren Platzproblemen. Eine Lösung musste her. Mitte Oktober 2014 fand schliesslich die Eröffnung der neuen Ludothek und der Bibliothek statt. In diesem Zug kam es 2015 zum Zusammenschluss und der Gründung des Vereins Bibliothek Ludothek Spiez. Die Ludothek bietet an der Sonnenfelsstrasse 1 über 1000 Spiele und Spielsachen an.