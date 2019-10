«Endlich», sagt der Mann, in schwerer Lederjacke am Tresen sitzend: 30 Jahre lebe er jetzt hier. 25 Jahre lang sei das Quartier tot gewesen. «Endlich läuft etwas.» Ja, auch hier in 3007 Bern kann man das jetzt: durchs Quartier schlendern, irgendwo einfach reinschneien und sich musikalisch überraschen, wenn nicht überwältigen lassen. Kleinere Konzerte sind wieder in. Musikbegeisterte Kneipen- oder Restaurantbesitzer bieten den Musikerinnen und Musikern wieder öfter Plattformen. Endlich.

Vor dem Social Club steht auf dem schwarzen Schild mit weisser Schrift nicht viel mehr als: «Jazz-Musik», der Name der Band Larus und: «Eintritt frei, Kollekte». Die Bühne drinnen ist nur wenige Quadratmeter gross. Das Schlagzeug scheint den halben Raum einzunehmen. In der mit dunklem Holz verkleideten Bar sitzen ein Dutzend Leute – bier- und weinselig.

Kurz vor dem Konzert war noch zu erfahren, dass sich Florian Bolliger (Kontrabass), Janic Haller (Schlagzeug) und Mareille Merck (Gitarre) aus der Luzerner Jazzschule kennen, dass es das Trio seit gut einem Jahr gibt und Frontfrau Merck ihre Stücke selber komponiert. Die 23-Jährige ist in Bern keine Unbekannte. Sie hat etwa an der Seite von Martin Dahanukar im Les Amis an den Sous-les-Etoiles-Abenden gespielt und gezeigt, dass sie eine Virtuosin sondergleichen ist an ihrem Instrument.

Element of Area: