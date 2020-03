Besseresser im Pokhara in Bern – Liebe, Momos, Mount Everest Die Testesser besuchen ein nepalesisch-tibetisches Restaurant im Kirchenfeldquartier. Johannes Reichen

Das Limettenpoulet mit Linsen und Reis. Foto: Besseresser

Seit kurzer Zeit gibt es im Osten der Stadt Bern ein neues Restaurant. Es heisst Pokhara, hat sich der nepalesischen und tibetischen Küche verschrieben und wird von der Familie Gurung geführt. Auf ihrer Website stellen sich Herr und Frau Gurung selbst vor. «I love my family, my friends and nature», sagt er. «I love my husband and my son», sagt sie. Wo so viel Liebe ist, kann nichts schiefgehen, denken sich die Besseresser und buchen einen Tisch.