Berufsfachschule Langenthal – Lernende werden zu Autoren Ihr Werk sollte an einer Lesung vorgestellt werden. Wegen der Corona-Krise verkaufen junge Erwachsene der Berufsfachschule ihr Kurzgeschichtenbuch kurzum online. Einen Teil des Gewinns wollen sie spenden. Julian Perrenoud

An einem Workshop für kreatives Schreiben konnten sich die Lernenden im Bildungszentrum Langenthal austoben. Fotos: Brigitte Mathys

Als Klassenlehrer Martin Geiser mit seinen Schülerinnen und Schülern das Projekt «Short Stories» anpackte, hätte er niemals gedacht, dieses via Videochat abschliessen zu müssen. Denn eigentlich hätte nach den Frühlingsferien eine Lesung in der Buchhandlung Buchzeichen in Langenthal das Projekt der Berufsfachschule über kreatives Schreiben vollenden sollen. Die 16 Lernenden hätten dort ihre selbst verfassten Kurzgeschichten, die sie in einem Buch gesammelt und abgedruckt haben, vorgestellt.