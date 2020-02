«Viele Eltern geraten in eine Förderwut»

Sie beobachten seit Jahrzehnten Kinder. Wie sehen Sie die heutigen?

Viele tun mir leid.

Warum?

Weil sie in Strukturen aufwachsen, die ihnen nicht guttun – sozial, architektonisch, gesellschaftlich. Wenn sie eine Umgebung hätten, die ihren Bedürfnissen entspricht, würden sich viele Probleme von selbst erledigen.

Beginnen wir beim Sozialen: Was läuft dort falsch?

Kinder wissen sehr genau, wann sie welche Erfahrungen machen wollen. Wenn das nicht so wäre, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Aber man traut ihnen heute nicht mehr zu, dass sie sich selber entwickeln wollen. Darum geraten viele Eltern und Lehrer in eine eigentliche Förderwut – statt dass sie eine selbstbestimmte Entwicklung zulassen.