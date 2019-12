Graue Emanzipation

Egal ob in Zürich, Biel oder Hinterfultigen: Silbermähnen sind im Trend. Allerdings ist gefühlt jede zweite Grauhaarige um die zwanzig oder jünger. Die Farbe ist natürlich nicht echt, sondern das Resultat einer mehrstündigen Sitzung beim Coiffeur. Granny-Style, also Oma-Stil, nennt sich der Look, dem Stars und Promis wie Lady Gaga, Kim Kardashian, Rihanna oder Model Cara Delevingne zum Durchbruch verholfen haben.