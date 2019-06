«Mein bester Freund ist mein Psychiater»

Selbstliebe, das können sie, die Selfie-Könige alias Influencer. So scheint es wenigstens am Donnerstagabend im Zürcher Volkshaus, wo der allererste Swiss Influencer-Award verliehen wird. Mit viel Glitzer, coolen Posen, falschen Wimpern und echter Begeisterung – vornehmlich für sich selbst, aber natürlich auch für die Fans, die zwar nicht hier sind, aber per Insta eben teilhaben.