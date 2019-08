«Man kann zum Beispiel gemeinsam ‹untreu› sein»

Frau Disler, stimmt es, dass viele Paare erst dann in eine Therapie gehen, wenns zu spät ist?

Nicht unbedingt. Solange beide wirklich etwas ändern wollen, lässt sich sehr vieles noch in eine konstruktive Bahn lenken. Es gibt aber auch Paare, die sich nicht trauen, einen Schlussstrich zu ziehen. Meist geht der Trennungswunsch nur von einem der Partner aus, er oder sie legt jedoch nicht von Anfang an alle Karten auf den Tisch. Im Verlauf der Therapie wird es jedoch offensichtlich. Ich berate aber nicht nur Paare mit Problemen.