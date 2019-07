Wir Unersetzlichen

Zuerst: Vermeiden Sie unbedingt das Wort Ferien in Ihrer automatischen Ferienabwesenheitsmeldung. Besser man gibt sich eine besondere Aura und schreibt, man sei gerade auf Vortragsreise in den USA, an einem Ultramarathon durch die Wüste Gobi oder auf Kamtschatka in einem Schweige-Retreat.

Fügen Sie am Schluss an, in wichtigen Fällen seien Sie per SMS zu erreichen.

Dann: Nennen Sie in Ihrer OOOM nicht einen, sondern drei, vier oder mehr Stellvertreter, an die man sich während Ihrer Abwesenheit wenden soll, je nachdem, um welchen Ihrer zahlreichen Verantwortungsbereiche es geht. Ja, um Sie auch nur vorübergehend zu ersetzen, sind all diese Ihrer Untergebenen nötig, die auch im Sommer unermüdlich vor sich hin arbeiten. Und dann fügen Sie am Schluss an, in wichtigen Fällen seien Sie per SMS zu erreichen.

Oder Sie richten gar keine OOOM ein. Dann gehören Sie zu denen, die am Strand angestrengt in ihr Handy tippen, statt mit ihren Kindern Sandburgen zu bauen.